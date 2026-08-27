BFMTV : les débuts de Sonia Mabrouk suscitent des critiques internes

Lancée le 24 août à 19 heures sur BFMTV, l’émission « 100% Mabrouk » suscite déjà des critiques internes. Le 26 août, le SNJ et la CGT du groupe RMC BFM ont dénoncé un « défilé de personnalités d’extrême droite », tandis que la Société des journalistes de BFMTV a averti qu’il n’était pas question de faire de la chaîne une « pâle copie d’une chaîne d’opinion ».

Les reproches visent les premiers invités du programme, dont Jean-Philippe Tanguy et François Bayrou lors du lancement, puis Sophie de Menthon et Céline Pina dans les émissions suivantes. La SDJ et les syndicats ont mis en cause l’équilibre des plateaux autour de cette nouvelle tranche de 19 heures à 21 heures diffusée du dimanche au jeudi.

Avant le lancement, Sonia Mabrouk avait assuré que l’émission accueillerait des « opinions tranchées » dans « une conversation saine » et qu’elle n’entendait pas importer une rédaction dans une autre après son départ de CNews et d’Europe 1 en février 2026. Le format prévoit aussi un rendez-vous dominical avec Robert Ménard, déjà contesté en interne sur la question du contradicteur.

Après la première émission, la journaliste a remercié sur X ses soutiens comme ses « sceptiques » en évoquant près de 400000 téléspectateurs en moyenne et un pic à 600000. Selon les éléments relayés par l’AFP, la direction de BFMTV a promis davantage de vigilance sur le choix des invités et cherchait une personnalité de gauche pour équilibrer le rendez-vous dominical avec Robert Ménard.