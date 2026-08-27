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Samedi d’en rire : Marianne James critique le remplacement de Jean-Luc Lemoine

La polémique autour de Samedi d’en rire s’est poursuivie le 26 août 2026 avec la réaction publique de Marianne James, après l’annonce par Jean-Luc Lemoine de son départ de l’émission qu’il présentait depuis sept saisons. Bernard Montiel est annoncé pour lui succéder à l’antenne à partir du 3 septembre.

Anne Sophie
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Samedi d’en rire : Marianne James critique le remplacement de Jean-Luc Lemoine
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Sur Instagram, Marianne James a dénoncé la manière dont Jean-Luc Lemoine dit avoir été écarté, en regrettant publiquement qu’aucun appel téléphonique ne lui ait été passé pour lui annoncer la décision.

Jean-Luc Lemoine avait affirmé le 19 août avoir appris son remplacement par une information publiée sur internet, en expliquant qu’il ne présenterait plus l’émission à la rentrée après sept saisons à sa tête.

La production, par la voix de Jérôme Revon, soutient au contraire que la présence de l’animateur à la rentrée n’était pas confirmée et que France 3 souhaitait insuffler une nouvelle dynamique au programme.

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