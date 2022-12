France 2 – 0 Maroc: l’arbitre du match recadre les Marocains

Dans un message publié sur son compte Instagram ce jeudi, César Ramos, l’homme aux commandes de la demi-finale entre la France et le Maroc (2-0), a répondu aux multiples insultes des supporters Marocains.

Le Maroc ne dépassera pas les demi-finales de la Coupe du monde 2022. Opposés à la France, ce mercredi soir, les Lions de l’Atlas se sont inclinés sur le score de 2-0, mettant ainsi fin à leur parcours dans ce Mondial organisé au Qatar. Les coéquipiers d’Achraf Hakimi ont été punis par des réalisations de Théo Hernandez (4è) et Rand Kolo Muni (80è).

Une grosse désillusion pour les supporters marocains qui voyaient déjà leur équipe en finale. Et, au-delà de la prestation offensive médiocre de leur équipe, les fans des Lions de l’Atlas accusent surtout l’arbitrage de la rencontre pour cette défaite. Ces derniers n’ont d’ailleurs pas hésité à adresser de nombreuses insultes à l’endroit de César Ramos. Face à tant d’acharnement à son égard, le juge de match mexicain s’est exprimé sur son compte Instagram.

« Mes amis, le peuple marocain. Veuillez patienter. Si vous n’êtes pas satisfait du match, vous pouvez déposer une objection collective via le site de la FIFA et le match peut être rejoué », a-t-il écrit. Pas sûr que cela suffise à calmer la colère des supporters des Lions de l’Atlas. Mais ces derniers devront digérer leur déception au plus vite, pour soutenir au mieux le Maroc samedi prochain, lors du match pour la troisième place contre la Croatie.