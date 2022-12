France – 1/2 finale Mondial: un maire hisse le drapeau marocain sur le fronton de sa mairie

En Bretagne, une région française située dans l’extrême ouest du pays, un maire a installé le drapeau marocain sur la mairie, alors que la France et le Maroc s’affrontent en demi-finale de la Coupe du monde de football.

A l’approche du match de la Coupe du monde France/Maroc, qui aura lieu ce soir, le maire de Carhaix (Finistère), Christian Troadec, a fait hisser le drapeau du Maroc sur le fronton de sa mairie « dans un esprit apaisé ». Le drapeau se retrouve ainsi à côté de ceux de la France, de la Bretagne et de l’Ukraine.

Qatar 2022 Carré final Fifa Coupe du Monde France - - Maroc

« En l’honneur des Marocains de Bretagne et de Carhaix, à quelques heures du match de coupe du monde entre le Maroc et la France, j’ai installé le drapeau du Maroc aux côtés de celui de la Bretagne, de la France et de l’Ukraine. Le foot c’est pas la guerre civile. Vive le beau jeu », a déclaré le maire sur Facebook en accompagnant son texte d’une image.