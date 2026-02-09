Football : Yehvann Diouf relégué n°2 à l’OGC Nice, sa place chez les Lions compromise

De héros national après son courage en finale de la CAN 2025, Yehvann Diouf est désormais relégué à l’ombre au sein de l’OGC Nice. Longtemps présenté comme la doublure d’Édouard Mendy chez les Lions de la Teranga, le gardien sénégalais ne figure plus dans les choix privilégiés du technicien niçois, qui a fait confiance à Maxime Dupé pour occuper les cages.

Revenu de la compétition continentale comme titulaire du Gym, Diouf a très vite perdu sa place sous l’ère Claude Puel, arrivé pour succéder à Franck Haise après une période de tension et d’incidents liés aux supporters. Avant sa sélection pour la CAN, il totalisait 25 rencontres toutes compétitions confondues en tant que titulaire, avec deux matches sans encaisser et l’arrêt d’un penalty en Ligue 1 à son actif. Depuis le changement d’entraîneur, il s’est contenté du banc.

Le bilan chiffré n’est pas à son avantage : dès le début de la saison, le portier âgé de 26 ans a concédé 48 buts toutes compétitions confondues, contre 13 encaissés pour Dupé en neuf sorties. À quelques mois du prochain Mondial et alors qu’il ne lui reste qu’environ une saison sur son contrat avec Nice, sa position comme élément central de la sélection dirigée par Pape Thiaw pourrait être remise en question.

