Football : Yan Valery prêté au BSC Young Boys

Le BSC Young Boys a communiqué ce lundi 9 février 2026 l’arrivée, sous forme de prêt, du latéral droit tunisien Yan Valery, âgé de 26 ans. Le joueur rejoint le club bernois en provenance de Sheffield Wednesday pour une durée limitée jusqu’à la fin de la saison, sans clause d’achat.

Formé entre la France et l’Angleterre, Valery débarque avec un vécu conséquent en compétitions nationales de haut niveau. Sa carrière compte des passages marquants : plusieurs dizaines d’apparitions en championnat anglais (dont des matches en Premier League et en Championship) ainsi que des saisons disputées en Ligue 1 et en Ligue 2 en France.

International tunisien à vingt reprises, il a participé aux rassemblements récents de décembre et janvier et a pris part à la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Son parcours professionnel inclut des expériences à Southampton, Birmingham City, Angers et, plus récemment, Sheffield Wednesday.

Apports attendus à Young Boys

Young Boys mise sur l’expérience de Valery pour densifier son secteur défensif et apporter de la sérénité sur le couloir droit. Sa pratique des championnats anglais et français lui confère une capacité d’adaptation aux systèmes exigeants et à l’intensité des rencontres européennes ou domestiques.

Arrivant dans un effectif champion en titre mais provisoirement installé à la 6e place du classement, le latéral devrait offrir une solution immédiate à l’entraîneur, tant en couverture défensive qu’en soutien offensif. Sa polyvalence et son vécu international représentent un atout pour aborder les échéances à venir.

La formule de prêt sans option d’achat indique que le club suisse cherche une réponse rapide à un besoin saisonnier plutôt qu’un engagement sur le long terme. Reste à voir comment Valery s’acclimatera au championnat suisse et quelles seront ses contributions sur le terrain lors des prochaines semaines.