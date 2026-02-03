Football – RC Lens : Morgan Guilavogui quitte l’effectif pour les États-Unis

L’attaquant guinéen Morgan Guilavogui, qui avait rejoint le RC Lens en 2023 en provenance du Paris FC, s’apprête à poursuivre sa carrière outre-Atlantique. Âgé de 26 ans et international avec la Guinée, il met fin à son aventure dans le Nord de la France pour s’engager avec un club de Major League Soccer.

Lors de la première moitié de la saison en cours, Guilavogui a pris part à 16 rencontres de Ligue 1, trouvant le chemin des filets à une reprise. La saison précédente, il avait été prêté en Allemagne où il a inscrit six buts en Bundesliga, expérience qui a enrichi son profil offensif avant ce nouveau chapitre.

Le RC Lens a confirmé le transfert définitif du joueur vers Real Salt Lake via ses canaux officiels. Au total, Guilavogui aura porté le maillot lensois à 46 reprises, dont quatre apparitions en Ligue des champions, avant de quitter le club artésien pour la MLS.

Un choix pour évoluer en MLS