Football – RC Lens : Morgan Guilavogui quitte l’effectif pour les États-Unis
L’attaquant guinéen Morgan Guilavogui, qui avait rejoint le RC Lens en 2023 en provenance du Paris FC, s’apprête à poursuivre sa carrière outre-Atlantique. Âgé de 26 ans et international avec la Guinée, il met fin à son aventure dans le Nord de la France pour s’engager avec un club de Major League Soccer.
Lors de la première moitié de la saison en cours, Guilavogui a pris part à 16 rencontres de Ligue 1, trouvant le chemin des filets à une reprise. La saison précédente, il avait été prêté en Allemagne où il a inscrit six buts en Bundesliga, expérience qui a enrichi son profil offensif avant ce nouveau chapitre.
Le RC Lens a confirmé le transfert définitif du joueur vers Real Salt Lake via ses canaux officiels. Au total, Guilavogui aura porté le maillot lensois à 46 reprises, dont quatre apparitions en Ligue des champions, avant de quitter le club artésien pour la MLS.
Un choix pour évoluer en MLS
Ce départ vers le championnat nord-américain marque une étape importante pour l’attaquant, qui s’expose désormais à un nouveau style de jeu et à d’autres enjeux sportifs. Real Salt Lake, basé dans l’Utah, lui offrira un environnement différent et la possibilité de se relancer ou d’affirmer son rôle d’attaquant titulaire. Le club lensois a salué son passage au Racing et souhaité à Guilavogui de bien réussir dans cette nouvelle orientation professionnelle.