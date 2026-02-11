Football : Rayane Mahrouz de retour à l’USM Alger

Privé de compétition depuis octobre, le latéral droit algérien Rayane Mahrouz, 21 ans, réintègre les séances collectives après une longue période d’entraînement en solitaire. Pendant cette parenthèse loin des matchs, le joueur a maintenu un niveau d’exigence élevé afin de ne pas décevoir les attentes placées en lui.

Privé de compétition depuis octobre, le latéral droit algérien Rayane Mahrouz, 21 ans, réintègre les séances collectives après une longue période d’entraînement en solitaire. Pendant cette parenthèse loin des matchs, le joueur a maintenu un niveau d’exigence élevé afin de ne pas décevoir les attentes placées en lui.

Mahrouz a suivi un programme individualisé, élaboré pour retrouver une forme compatible avec les recommandations de l’encadrement médical et du staff technique. Ces séances, déroulées à l’écart des projecteurs, visaient à préparer son retour en douceur tout en limitant les risques de rechute.

Avant son indisponibilité, le jeune défenseur s’était déjà imposé dans l’effectif de l’USM Alger, totalisant cinq apparitions en compétition officielle et trouvant le chemin des filets à une reprise. Son expérience récente avec le groupe devrait faciliter sa réintégration sur le plan tactique et physique.

Publicité