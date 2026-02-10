Football : Mohamed Hamdy signe à Pyramids FC

Pyramids FC a officialisé l’arrivée de Mohamed Hamdy, un arrière gauche égyptien de 22 ans, transféré depuis Enppi. Le club cairotes a bouclé ce recrutement au cours du mercato hivernal afin de renforcer son arrière-garde.

Issu du centre de formation d’Enppi, Hamdy a gravi les échelons jusqu’à l’équipe première où il a obtenu une place de rotation et du temps de jeu régulier. Une période de prêt à Zamalek lui a permis d’accroître son expérience avant son retour à Enppi, d’où il quitte finalement le club cet hiver malgré un contrat qui le liait encore aux Gazelles jusqu’en 2027.

Ses prestations constantes à Enppi ont suscité l’intérêt de plusieurs clubs égyptiens. Après des discussions avec différents prétendants, c’est Pyramids qui a su convaincre et finaliser le dossier, intégrant ainsi le jeune défenseur à son effectif pour la suite de la saison.

Renfort défensif et débuts possibles

Recruté spécifiquement pour apporter des options au poste de latéral gauche, Hamdy devra se battre pour une place de titulaire au sein d’un arrière-plan déjà compétitif. Pyramids, qui figure parmi les équipes de tête du championnat égyptien, compte sur lui pour apporter de la profondeur et de la régularité à son couloir gauche.

Le calendrier pourrait offrir à Hamdy l’occasion de débuter sous ses nouvelles couleurs dès la prochaine rencontre : Pyramids affrontera Enppi mercredi 11 février 2026, match en retard de la 12e journée. Ce déplacement face à son ancien club constituera un test immédiat pour évaluer son intégration et son impact dans sa nouvelle équipe.