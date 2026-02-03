Benin Web TV
Football : Mehdi Merghem signe à Bastia

Le Sporting Club de Bastia a officialisé ce mardi l’arrivée d’un renfort offensif en la personne de Mehdi Merghem. Âgé de 28 ans, ce milieu offensif débarque en Corse en provenance de la JS Kabylie après avoir obtenu la résiliation de son contrat avec son précédent club.

Football
Le joueur a paraphé un engagement initial de six mois, assorti d’une option prolongeant le bail pour deux saisons supplémentaires. Le club précise toutefois qu’il attend la réception du Certificat International de Transfert (CIT) pour que son enregistrement soit validé par les instances compétentes.

En difficulté en championnat, Bastia pointe à la dernière place de Ligue 2 après 21 rencontres disputées ; ce recrutement vise donc à renforcer l’équipe et dynamiser l’animation offensive. Le profil de Merghem, axé sur la création et la projection vers l’avant, correspond aux besoins identifiés par l’encadrement.

Le club corse a souhaité la bienvenue au nouveau venu et lui a adressé ses encouragements pour les prochaines semaines sous le maillot bleu, en espérant que sa présence contribuera à inverser la tendance sportive.

