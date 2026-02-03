Football : Mehdi Merghem signe à Bastia

Le Sporting Club de Bastia a officialisé ce mardi l’arrivée d’un renfort offensif en la personne de Mehdi Merghem. Âgé de 28 ans, ce milieu offensif débarque en Corse en provenance de la JS Kabylie après avoir obtenu la résiliation de son contrat avec son précédent club.

Le joueur a paraphé un engagement initial de six mois, assorti d’une option prolongeant le bail pour deux saisons supplémentaires. Le club précise toutefois qu’il attend la réception du Certificat International de Transfert (CIT) pour que son enregistrement soit validé par les instances compétentes.

En difficulté en championnat, Bastia pointe à la dernière place de Ligue 2 après 21 rencontres disputées ; ce recrutement vise donc à renforcer l’équipe et dynamiser l’animation offensive. Le profil de Merghem, axé sur la création et la projection vers l’avant, correspond aux besoins identifiés par l’encadrement.

