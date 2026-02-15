Football : Manuel Neuer forfait plusieurs semaines avec le Bayern Munich

Sorti à la mi-temps du récent match contre le Werder Brême, Manuel Neuer a été soumis à des examens qui ont révélé une lésion musculaire au mollet gauche. Le portier du Bayern Munich, âgé de 38 ans, voit donc sa disponibilité compromise pour plusieurs semaines, la durée exacte dépendant de la progression de la cicatrisation et des contrôles médicaux à venir.

Ce coup dur prive le club bavarois de son dernier rempart mais aussi de son capitaine, dont l’empreinte sur l’organisation défensive est importante. En conséquence, Neuer ne figurera pas dans le groupe pour la prochaine rencontre face à l’Eintracht Francfort, une absence qui oblige l’encadrement technique à revoir ses plans pour les échéances immédiates.

Le staff médical du Bayern reste mesuré dans ses pronostics : aucun calendrier fixe n’est avancé tant que les phases de rééducation et les tests fonctionnels n’ont pas montré une nette amélioration. La récupération après ce type de blessure est variable et exige une remontée progressive des charges de travail pour éviter toute rechute.

Un rendez-vous majeur en suspens