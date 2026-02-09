Football : Mahmoud Kahraba de retour à ENPPI

Mahmoud Abdel Moneim, plus connu sous le surnom de Kahraba, retrouve le maillot de l’ENPPI, le club où il a lancé sa carrière professionnelle. À 31 ans, l’attaquant redevient membre de l’effectif après avoir mis un terme à son contrat avec Al Qadsia, formation koweïtienne.

Mahmoud Abdel Moneim, plus connu sous le surnom de Kahraba, retrouve le maillot de l’ENPPI, le club où il a lancé sa carrière professionnelle. À 31 ans, l’attaquant redevient membre de l’effectif après avoir mis un terme à son contrat avec Al Qadsia, formation koweïtienne.

Le président d’ENPPI, Ayman El-Sherei, a confirmé la nouvelle et a assuré que le joueur se montre enthousiaste à l’idée de revenir et en mesure d’apporter un souffle nouveau à l’attaque pour la suite du championnat. Le club a annoncé sobrement son retour via sa page Facebook officielle : « Kahraba est de nouveau un joueur de l’ENPPI. Bon retour ». Il s’engage librement jusqu’à la fin de la saison en cours.

Déjà présent chez ENPPI entre 2011 et 2015, Kahraba y a disputé 35 rencontres, trouvé le chemin des filets à huit reprises et délivré deux passes décisives avant de rejoindre le Zamalek. Durant cette période il a connu des prêts en Suisse, à Lucerne puis Grasshopper, avant un dernier passage bref au sein du club égyptien.

Publicité

Parcours à l’étranger et expériences en club

En 2015 il signe au Zamalek où il totalise 27 buts en 83 apparitions toutes compétitions confondues, avec un passage en prêt à Al-Ittihad en Arabie saoudite. Par la suite, sa carrière l’amène au Portugal, à Desportivo das Aves, avant que ne s’ouvre un chapitre important avec Al Ahly, club qu’il rejoint en décembre 2019. Sur quatre saisons au Caire, il inscrit 35 buts en 93 matches, ponctués par des prêts à Hatayspor en Turquie et à Al-Ittihad en Libye.

Plus récemment il s’est engagé avec Al Qadsia au Koweït en août 2025, accord qui a été rompu début février suite à des différends relatifs au paiement de ses rémunérations, ce qui a conduit le joueur à saisir la FIFA pour faire valoir ses droits.

Sur le plan international, Kahraba a porté les couleurs égyptiennes dans les catégories jeunes et olympiques entre 2011 et 2015, avant de débuter avec la sélection A en 2013. Il totalise 31 sélections et cinq buts, et a participé à la CAN 2017 ainsi qu’à la Coupe du monde 2018 en Russie.

Publicité