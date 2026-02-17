Football : Lumumba VEA signe un contrat record après la CAN 2025

Il est passé des gradins à la lumière des projecteurs : Michel Kuka Mboladinga, mieux connu sous le sobriquet Lumumba VEA, n’est plus seulement un visage dans la foule. Sa présence remarquée lors de la CAN 2025 a fait de lui une personnalité suivie bien au-delà des cercles de supporters.

Durant le tournoi africain organisé au Maroc, ce fan inconditionnel de l’AS Vita Club s’est distingué par un geste visuel fort rendant hommage à Patrice Lumumba, image qui a rapidement circulé sur les réseaux sociaux et assurée sa notoriété à l’échelle continentale. Invitée à la finale, sa silhouette est devenue l’un des symboles de la compétition, suscitant admiration et curiosité.

La vague d’attention s’est désormais transformée en opportunité commerciale : Lumumba VEA vient de signer un contrat de partenariat avec la marque TECNO, un accord évalué à 100 millions de francs congolais, soit environ 50 000 dollars américains, selon les informations relayées par la presse et les comptes sociaux.

Une marque qui parie sur l’authenticité

Les équipes de communication de TECNO misent sur la popularité et l’authenticité de cette figure devenue phénomène populaire pour renforcer leur ancrage local. En s’attachant les services d’un personnage aussi reconnaissable, la marque cherche à associer ses produits à une image profondément liée à la culture et à l’histoire congolaise.

Sur Twitter et d’autres plateformes, l’annonce du contrat a été largement reprise, illustrant comment un simple supporter peut, grâce à l’exposition médiatique offerte par un événement sportif majeur, accéder à de nouvelles perspectives professionnelles. Les modalités précises de la collaboration et les premières campagnes prévues avec Lumumba VEA devraient être présentées dans les prochains jours.