Football – Ligue 1 Tunisie (J21) : ES Sahel enchaîne, Stade Tunisien déroule

Trois affiches de la 21e journée du championnat tunisien de Ligue 1 se sont tenues ce vendredi, avec des enjeux cruciaux tant pour le haut que pour le bas du tableau. Les résultats ont redistribué quelque peu les cartes : l’Étoile du Sahel a confirmé sa reprise de forme, le Stade Tunisien a réussi une opération comptable majeure, et la confrontation entre l’Avenir Sportif de Gabès et le Club Athlétique Bizertin s’est achevée sans vainqueur.

Ces matches ont offert des enseignements différents pour les équipes en lutte pour les premières places et celles qui cherchent à se maintenir. Quelques individualités se sont illustrées, tandis que l’équilibre général du classement reste loin d’être figé.

Sur le plan des points, les trois rencontres ont produit des conséquences notables : l’ESS grappille du terrain, le Stade Tunisien remonte au classement, et Gabès comme Bizerte conservent des situations délicates malgré le partage des points.

Déroulé des rencontres

À Kairouan, l’Étoile Sportive du Sahel est repartie avec les trois points au terme d’un match disputé contre la Jeunesse Sportive Kairouanaise (2-1). Les locaux ont pris l’avantage dès la 18e minute par Abdoulaye Kanou, mais les visiteurs ont renversé la partie en seconde période : Mohamed Ben Amor a nivelé la marque à la 68e minute, puis Maher Ben Seghaier a inscrit le but décisif dans le temps additionnel (90+2). Grâce à ce succès à l’extérieur, l’ESS reste 6e avec 30 points et se rapproche de la cinquième place, tandis que la JSK demeure 13e (18 pts).

Au stade du Bardo, le Stade Tunisien est venu à bout de l’Olympique de Béja au terme d’un match riche en rebondissements (3-2). Béja a d’abord pris l’avantage à la 41e minute par Mohamed Hadouchi, avant que Mohamed Khemissi n’égalise juste avant la pause (44e). La reprise a vu Houcine Gafsi redonner l’avantage aux visiteurs (51e), mais les Stadistes ont réagi : Marouane Sahraoui a remis les deux équipes à égalité à la 59e, et Amadou Dia Ndiaye a transformé un penalty à la 76e pour offrir la victoire aux siens. Ce succès propulse le Stade Tunisien à la 2e place avec 41 points, une longueur devant l’Espérance qui n’était pas engagée ce jour-là. Béja, lui, stagne à la 14e position (18 pts).

Enfin, la rencontre entre l’Avenir Sportif de Gabès et le Club Athlétique Bizertin s’est soldée par un score nul et vierge (0-0). Un partage qui satisfait peu les deux camps : Gabès reste 15e avec 17 points, tandis que le CA Bizertin conserve la 11e place avec 24 unités.