Football: les joueurs les plus chers du monde selon le CIES, Mbappé 10e

L’Observatoire du football CIES a dévoilé ce mardi son classement des joueurs les plus chers du monde. Erling Haaland arrive en tête, loin devant Kylian Mbappé qui occupe la dixième position.

Dans son habituelle lettre hebdomadaire, l’Observatoire du football (CIES) a dévoilé ce mardi le classement des joueurs les plus cotés du marché. Une liste qui a tout son sens quand on sait que le mercato estival ouvrira bientôt ses portes. L’organisme a établi son classement sur la base de 75 ligues et 30 000 joueurs.

Avec un total de 36 buts et huit passes décisives lors de sa première saison en Premier League, Erling Haaland (22 ans) occupe la tête du classement avec une valeur estimée à près de 250 millions d’euros. Le top 3 est complété par le prodige du Real Madrid, Vinícius Júnior (196,3 M€) et le leader offensif d’Arsenal, Bukayo Saka (195,8 M€). Jude Bellingham, dont le transfert au Real Madrid est annoncé, se positionne quant à lui à la quatrième place avec une valeur estimée à 190 millions d’euros.

Derrière, on retrouve l’autre Brésilien du Real Madrid, Rodrygo Goes (184,5 M€), suivi des deux milieux de terrain du FC Barcelone: Pedri (178 M€) et Gavi (174,1 M€). À la 7e place, on retrouve le jeune talent du Bayern Munich Jamal Musiala (170,2 M€), juste devant Phil Foden, l’autre prodige de Manchester City (166,8 M€).

La grosse surprise de ce classement est certainement Kylian Mbappé. Habituellement tout en haut de la liste, le natif de Bondy occupe une étonnante 10e place. Un positionnement qui s’explique par son contrat. En effet, Le CIES précise que «si son contrat avec le Paris Saint-Germain était de trois ans au moins, par contre, l’attaquant de l’équipe de France serait sur le podium».

Le top 10

