Football : le PSG lève l’option d’achat pour Khalil Ayari

Le Paris Saint-Germain a officialisé la transformation du prêt de Khalil Ayari en transfert définitif. Le jeune attaquant tunisien, âgé de 21 ans, était arrivé dans la capitale en septembre 2025 depuis le Stade Tunisien dans le cadre d’un prêt assorti d’une clause d’achat, désormais activée par le club parisien.

La finalisation administrative de l’opération prendra effet le 1er juillet 2026. Ce choix traduit la confiance de la direction sportive, qui a suivi de près l’évolution du joueur au sein de l’équipe Espoirs et s’est montrée satisfaite de son adaptation au projet du club.

Formé en Tunisie, Ayari se distingue par sa polyvalence offensive et sa capacité à occuper plusieurs postes devant le but. Ses qualités techniques, associées à une forte marge de progression, ont pesé dans la décision des dirigeants de miser sur lui pour les saisons à venir.

Un investissement dans la filière jeunesse

Pour le PSG, l’enrôlement définitif d’un élément prometteur comme Ayari s’inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer la pépinière locale et à créer des passerelles entre les équipes de formation et l’effectif professionnel. Le club compte conforter son vivier de talents et offrir à ces jeunes joueurs un cadre propice à leur montée en puissance.

L’attaquant aura désormais la lourde tâche de confirmer les espoirs placés en lui, tant au niveau des Espoirs que, potentiellement, lors d’entraînements ou de convocations avec le groupe pro. Son intégration progressive et son comportement sur le terrain resteront scrutés par les entraîneurs, qui apprécient autant le potentiel brut que l’attitude et la capacité à apprendre.