Football – LDC et CDC CAF : tirage des quarts le 17 février au Caire

La Confédération africaine de football s’apprête à lancer la phase à élimination directe de ses deux compétitions phares. Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération est programmé pour le 17 février 2026, au siège de la fédération égyptienne, dans la capitale égyptienne.

Cette cérémonie, très attendue par les clubs et les supporters, officialisera l’entrée en lice des confrontations en aller-retour qui décideront des demi-finalistes. L’information a été communiquée dimanche par les responsables égyptiens du football, qui ont relayé l’annonce sur leurs plateformes officielles.

Avant ce rendez-vous, toute l’attention reste fixée sur l’ultime journée des phases de groupes, qui se déroule ce dimanche avec la sixième et dernière levée. Si certains clubs ont déjà validé leur présence en quarts, d’autres disputeront une dernière bataille pour conserver leurs rêves continentaux.

Un tirage qui promet des affiches brûlantes

Lorsque le verdict des poules tombera, les huit équipes qualifiées de chaque tableau connaîtront leur adversaire. Conformément aux usages, les leaders de poule affronteront les deuxièmes, une configuration qui alimente souvent des rencontres équilibrées et spectaculaires. Les combinaisons possibles et les clubs en forme laissent entrevoir des duels de haut niveau et quelques chocs potentiels entre poids lourds du continent.

Au-delà du suspense sportif, ces tirages déterminent aussi des enjeux logistiques et financiers importants pour les clubs engagés : déplacements, préparation et gestion de la charge de travail avant les échéances internationales. Les supporteurs, eux, guetteront avec impatience la composition des tableaux, espérant voir leur formation favorite filer vers le dernier carré africain.