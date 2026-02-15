Benin Web TV
Football LDC CAF : Young Africans vs JS Kabylie 0-0 au coup d’envoi

La rencontre de la sixième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF oppose Young Africans à la JS Kabylie. Sur la pelouse, les locaux arborent leur traditionnelle tunique vert foncé, alors que les Algériens ont opté pour une combinaison vert pâle et jaune.

Football
Sur le plan sportif, la JS Kabylie arrive déjà hors course : elle n’a récolté que trois points et n’a plus de marge de manœuvre pour poursuivre l’aventure dans la compétition. Cette réalité place l’équipe nord-africaine dans une posture défensive, sans possibilité de revenir au classement.

De leur côté, les Young Africans jouent une partie décisive pour leur avenir dans la C1 africaine. Une victoire est indispensable pour espérer se hisser parmi les huit meilleures équipes. Mais leur sort n’est pas seulement entre leurs mains : il dépend aussi du résultat du match opposant l’ES Sahel à Al Ahly.

Scénarios pour la qualification

Concrètement, les Tanzaniens devront s’imposer ici et compter sur une défaite de l’ES Sahel face aux Égyptiens pour valider leur billet pour les quarts de finale. À défaut d’un revirement à Sousse, une victoire seule pourrait ne pas suffire, si les autres issues du groupe ne leur sont pas favorables. Le match en cours représente donc une ultime opportunité pour Young Africans, tandis que la JS Kabylie, déjà éliminée, joue plutôt pour l’honneur et pour préparer la suite de sa saison.

