Football LDC CAF : Young Africans vs JS Kabylie 0-0 au coup d’envoi

La rencontre de la sixième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF oppose Young Africans à la JS Kabylie. Sur la pelouse, les locaux arborent leur traditionnelle tunique vert foncé, alors que les Algériens ont opté pour une combinaison vert pâle et jaune.

Sur le plan sportif, la JS Kabylie arrive déjà hors course : elle n’a récolté que trois points et n’a plus de marge de manœuvre pour poursuivre l’aventure dans la compétition. Cette réalité place l’équipe nord-africaine dans une posture défensive, sans possibilité de revenir au classement.

De leur côté, les Young Africans jouent une partie décisive pour leur avenir dans la C1 africaine. Une victoire est indispensable pour espérer se hisser parmi les huit meilleures équipes. Mais leur sort n’est pas seulement entre leurs mains : il dépend aussi du résultat du match opposant l’ES Sahel à Al Ahly.

Scénarios pour la qualification