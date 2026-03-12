Football : L’Algérie annonce une délégation record aux Etats Unis

La Fédération algérienne de football (FAF) préparerait un voyage de grande envergure aux États-Unis qui irait bien au-delà de la simple mission sportive, affirme le quotidien El Khabar, se référant à des sources proches du dossier. Selon ces informations, la délégation prévue ne se limiterait pas aux joueurs et à l’encadrement technique.

La Fédération algérienne de football (FAF) préparerait un voyage de grande envergure aux États-Unis qui irait bien au-delà de la simple mission sportive, affirme le quotidien El Khabar, se référant à des sources proches du dossier. Selon ces informations, la délégation prévue ne se limiterait pas aux joueurs et à l’encadrement technique.

Parmi les invités annoncés figureraient notamment les présidents des 58 ligues de wilaya et les neuf patrons des ligues régionales, ainsi que les responsables en charge du football féminin et du futsal. À cette structure s’ajouteraient plusieurs membres de l’assemblée générale et des cadres administratifs de la fédération, transformant le déplacement en un important rendez‑vous institutionnel.

Une telle configuration soulève d’emblée des interrogations pratiques et financières : organisation des déplacements, réservations d’hébergement, et coûts globaux d’un convoi aussi fourni. Alors que la priorité affichée devrait rester la préparation sportive des Verts, la forte présence des instances territoriales traduit une volonté d’impliquer l’ensemble des composantes du football national lors de ce déplacement à l’international.

Enjeux logistiques et enjeux politiques

Sur le plan logistique, coordonner un tel groupe exige une planification minutieuse et des moyens importants, tant pour les trajets que pour la sécurité et la gestion quotidienne sur place. Les observateurs s’interrogent sur la capacité de la fédération à absorber ces dépenses sans affecter les ressources destinées à la préparation et au suivi des joueurs.

Politiquement, ce rassemblement peut être vu comme un geste d’affirmation institutionnelle : permettre aux responsables locaux d’assister à un événement majeur peut servir à renforcer les liens entre la fédération centrale et ses relais territoriaux. Néanmoins, certains acteurs réclameront sans doute des explications sur l’opportunité et la justification budgétaire d’une délégation de cette ampleur, pointant la nécessité de transparence dans la gestion des fonds fédéraux.