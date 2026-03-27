Football : la Fédération congolaise visée par la commission d’éthique de la FIFA

La cellule d’éthique de la FIFA a ouvert une instruction visant les responsables du football en République du Congo, suspectés d’avoir détourné des fonds envoyés par l’instance mondiale pour soutenir les activités locales. Les enquêteurs cherchent à clarifier la manière dont les ressources allouées à la fédération ont été utilisées.

Le dossier s’inscrit dans un contexte judiciaire déjà lourd. Le 10 mars, les tribunaux congolais ont infligé une peine de réclusion à perpétuité au président de la fédération, Jean-Guy Blaise Mayolas, poursuivi pour le détournement de plus d’un million d’euros. Le secrétaire général et le directeur financier, identifiés comme ses principaux collaborateurs, ont quant à eux écopé de cinq ans d’emprisonnement pour des faits de fraude.

Ces révélations interviennent après une année compliquée pour le football congolais. En 2025, la FIFA avait suspendu la fédération en raison d’ingérences étatiques, sanction qui a entraîné l’attribution forfaitaire de deux matches qualificatifs pour la Coupe du Monde 2026 face à la Zambie et à la Tanzanie, privant ainsi l’équipe de compétition sur le terrain.

Conséquences et enjeux pour la gouvernance

L’enquête de la commission d’éthique pourrait entraîner de nouvelles mesures disciplinaires si des malversations sont avérées, et elle soulève des interrogations sur la supervision des flux financiers au sein de la fédération. Les conclusions attendues détermineront aussi bien d’éventuelles poursuites sportives que la nécessité de réformes administratives pour restaurer la confiance des partenaires.

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