Football : Kylian Mbappé (Real Madrid) en série dans les cinq grands championnats européens

Kylian Mbappé traverse une période très prolifique depuis plusieurs semaines. L’attaquant du Real Madrid enchaîne les réalisations et détient actuellement la plus longue série de buts active parmi les cinq grands championnats européens, avec sept réalisations inscrites au total.

Kylian Mbappé traverse une période très prolifique depuis plusieurs semaines. L’attaquant du Real Madrid enchaîne les réalisations et détient actuellement la plus longue série de buts active parmi les cinq grands championnats européens, avec sept réalisations inscrites au total.

Sa dynamique en Liga se traduit par des apparitions au score lors de six rencontres consécutives, une régularité qui a débuté le 14 décembre à l’occasion du déplacement chez Deportivo Alavés, où il a ouvert le score dans un succès 2-1. Il a récidivé contre le FC Séville le 20 décembre, puis a de nouveau trouvé le chemin des filets face à Levante le 17 janvier.

Le 24 janvier, Mbappé a offert une prestation marquante à Villarreal en signant un doublé décisif pour la victoire à l’extérieur (2-0). Il a ensuite confirmé son état de forme en marquant contre le Rayo Vallecano le 1er février, puis face à Valence le 8 février, poursuivant ainsi une série particulièrement constante.

Publicité

Son apport pour l’équipe

Par son efficacité devant le but, il joue un rôle central dans l’attaque madrilène et contribue directement à maintenir le Real Madrid en lice pour le titre en Liga, dans une lutte serrée avec le FC Barcelone. Au-delà des statistiques, son sang-froid dans les zones de vérité et sa capacité à se montrer décisif à répétition en font un élément incontournable du dispositif offensif.

Cette forme étincelante renforce son importance au sein de l’effectif merengue et alimente les espoirs du club de rester compétitif sur la scène nationale et européenne.