Football : Gaël Kakuta et Sakaryaspor se séparent d’un commun accord

Gaël Kakuta n’appartient plus à l’effectif de Sakaryaspor. Le club turc a annoncé, ce vendredi 6 février 2026, la rupture à l’amiable du contrat qui liait le milieu congolais à l’équipe jusqu’au 30 juin 2026.

Gaël Kakuta n’appartient plus à l’effectif de Sakaryaspor. Le club turc a annoncé, ce vendredi 6 février 2026, la rupture à l’amiable du contrat qui liait le milieu congolais à l’équipe jusqu’au 30 juin 2026.

Arrivé dans le club il y a un an, le joueur de 34 ans a marqué son passage en 1. Lig par des performances notables. Cette saison, il a pris part à 20 rencontres de championnat, trouvant le chemin des filets à huit reprises et délivrant trois passes décisives, se montrant décisif dans le secteur offensif de son équipe.

Dans son communiqué, Sakaryaspor a salué le comportement exemplaire de Kakuta durant son séjour et lui a adressé des remerciements pour l’investissement témoigné au sein du groupe. Désormais libéré de tout engagement contractuel, l’ancien international congolais peut envisager de nouveaux horizons.

Publicité

Bilan sportif et perspectives