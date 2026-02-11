Football : Fàbregas brille avec Como et vise l’Europe

Le Côme 1907 dirigé par Cesc Fàbregas confirme son statut d’outsider remarquable en Italie. En Coupe d’Italie, le club lombard a renversé Naples après une séance de tirs au but extrêmement disputée (1-1 ; 7-6 t.a.b), s’assurant une place en demi-finales. Il s’agit d’une performance historique pour Côme, qui ne goûtait pas à ce stade de la compétition depuis la saison 1985-1986, épisode pendant lequel il avait pris le meilleur sur l’Hellas Vérone (4-3 sur l’ensemble des deux rencontres).

La qualification face à Naples est venue couronner un match intense et une résistance collective, les joueurs ayant tenu le coup dans les moments décisifs pour arracher la victoire aux tirs au but. Cette prouesse renforce l’idée que le club est capable de bousculer les habitués et d’afficher une vraie ambition sur la scène nationale.

Sur le plan du championnat, la campagne 2025-2026 est déjà très positive : Côme compte 41 points et se positionne durablement dans la lutte pour des places européennes. L’objectif désormais est clair : franchir le pas vers une qualification continentale, en Ligue des Champions ou en Ligue Europa, ce qui constituerait une première majeure dans l’histoire du club et permettrait de franchir un cap sportif et institutionnel.

Un projet porté par Fàbregas et un effectif cohérent

Cesc Fàbregas apparaît comme l’artisan principal de cette montée en puissance. L’entraîneur espagnol, dont la méthode attire les regards en Europe, mise sur une lecture fine des matches, des ajustements tactiques fréquents et une gestion optimale des talents à sa disposition. Sa présence a stabilisé les idées et élevé le niveau collectif.