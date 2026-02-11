Football — Coupe du Roi : Marcus Rashford forfait pour le match FC Barcelone contre l’Atlético Madrid

Victime d’un coup reçu contre Majorque le week-end dernier, Marcus Rashford ne participera pas à la demi-finale de la Coupe du Roi prévue jeudi face à l’Atlético Madrid. L’attaquant anglais a ressenti une gêne au genou gauche suite à ce contact et sa présence pour ce rendez-vous est d’ores et déjà compromise.

Victime d’un coup reçu contre Majorque le week-end dernier, Marcus Rashford ne participera pas à la demi-finale de la Coupe du Roi prévue jeudi face à l’Atlético Madrid. L’attaquant anglais a ressenti une gêne au genou gauche suite à ce contact et sa présence pour ce rendez-vous est d’ores et déjà compromise.

Lors de la 23e journée de Liga, au Spotify Camp Nou, Rashford avait dû quitter la pelouse dès la 67e minute après un choc au genou gauche, ce qui a immédiatement suscité l’attention du staff médical du club catalan. Son remplacement prématuré avait alors laissé planer un doute sur sa disponibilité pour les matches suivants.

Les examens réalisés en début de semaine ont confirmé que la gêne persistait et qu’il ne serait pas en mesure d’être aligné contre les Colchoneros. Le club devra donc faire sans l’un de ses éléments offensifs pour ce duel à haute intensité.

Publicité

Conséquences pour l’équipe

Cette absence constitue un coup dur pour l’entraîneur, privé d’une option offensive de poids à un stade décisif de la compétition. Le staff devra adapter son système et redistribuer les responsabilités en attaque, en sollicitant d’autres cadres ou en modifiant les choix tactiques pour compenser cette indisponibilité.

Le club n’a pas communiqué de calendrier précis quant au retour du joueur et préférera vraisemblablement privilégier la prudence afin d’éviter toute aggravation. Dans l’immédiat, l’attention se porte sur les alternatives possibles pour tenter d’assurer la qualification sans l’un de ses atouts offensifs majeurs.