Football — Coupe du Roi (demi-finale aller) : Atletico Madrid 3-0 FC Barcelone

À la 33e minute, Ademola Lookman a converti une remise d’Álvarez en but, propulsant le ballon au fond des filets et faisant basculer le score à 3-0.

Cette réalisation intervient alors que la rencontre entre l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone prend une tournure décisive: les locaux prennent une avance confortable dès la première période, obligeant les Catalans à repenser leur plan de match.

L’action met en lumière la complicité entre Álvarez et Lookman, l’un offrant la passe adaptée, l’autre terminant l’action avec sang-froid pour creuser l’écart.

Conséquences et perspectives

Avec un tel avantage à l’aller, l’Atlético gagne non seulement au tableau d’affichage mais aussi en maîtrise psychologique, laissant le Barça dans l’obligation d’ouvrir le jeu et de prendre davantage de risques pour espérer revenir dans la double confrontation.

Du côté madrilène, la réussite collective et la capacité à se montrer efficaces dans les zones décisives constituent des atouts majeurs pour la suite de la demi-finale. Pour Barcelone, il faudra corriger certaines approximations, retrouver de la fluidité offensive et profiter des phases arrêtées ou des transitions rapides pour inverser la tendance.

La seconde période promet d’être riche en rebondissements, chaque équipe devant désormais adapter sa stratégie en fonction du score et du temps restant pour espérer rejoindre la finale.