Football – Coupe CAF (J6) : Zamalek et Al Masry qualifiés, Kaizer Chiefs éliminés

La dernière journée du groupe D de la Coupe de la Confédération 2025/26 a rendu son verdict ce samedi, offrant son lot de rebondissements. Zamalek a pris le dessus sur Kaizer Chiefs sur le score de 2-1 et termine en tête du groupe avec 11 points, grâce à une performance décisive dans les dernières minutes de la rencontre.

Parallèlement, Al Masry a dominé ZESCO United 2-0 et décroche le second billet pour les phases à élimination directe. Les Port-Saïdiens totalisent 10 points et accompagnent ainsi leurs compatriotes cairotins au tour suivant.

Le destin cruel de la soirée concerne Kaizer Chiefs : bien qu’ils affichent eux aussi 10 unités, ils sont sortis de la compétition en raison d’une moins bonne différence de buts par rapport à Al Masry. Un nul leur aurait permis de poursuivre l’aventure, mais la défaite face à Zamalek sonne la fin de leur parcours, malgré une campagne globalement solide.

Conséquences et enseignements

ZESCO United conclut la phase de groupes à la dernière place avec seulement 3 points, sans avoir réussi à peser sur la lutte pour la qualification. Ce classement illustre les difficultés du club zambien à convertir ses performances en résultats significatifs au sommet du groupe.

Pour l’Égypte, cette journée est révélatrice : elle place ses deux représentants parmi les qualifiés, un fait marquant qui renforce la présence du championnat égyptien dans la compétition continentale. La hiérarchie du groupe D se dessine donc avec deux clubs égyptiens avançant vers la phase à élimination directe, où la moindre erreur ne sera plus tolérée.

Au-delà des équipes qualifiées, cette dernière journée met en lumière l’importance des détails — buts inscrits, différence de buts, et gestion des fins de match — qui ont fait basculer le destin des clubs impliqués pour la suite de la compétition