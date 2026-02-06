Football – Comores : Stefano Cusin conteste l’annulation d’un but par la VAR

Depuis quelques jours, l’avenir de Stefano Cusin à la tête des Comores fait l’objet de vifs échanges sur les réseaux sociaux après la diffusion d’un courrier de la Fédération annonçant le départ du staff technique. Mis sous pression par la polémique, le technicien italien a souhaité remettre les choses au clair lors d’une interview récente et revenir sur le mandat qui lui a été confié ainsi que sur la campagne à la CAN 2025.

Installé depuis environ deux ans et demi, Cusin rappelle le contexte délicat qu’il a trouvé à son arrivée : une sélection fragilisée par une non-qualification à la précédente CAN en Côte d’Ivoire, marquée par une place très basse dans le groupe et des succès limités au Lesotho. Il souligne que la fédération l’avait recruté pour reconstruire l’équipe plutôt que pour l’obligation immédiate de qualification, un objectif que lui et son staff se sont fixé ensuite avec les joueurs.

Le pari s’est avéré payant. Sous sa direction, les Cœlacanthes ont terminé premiers de leur poule de qualification, devant des nations comme la Tunisie, la Gambie et Madagascar, assurant ainsi leur présence à la CAN 2025. La sélection a également réalisé une progression notable au classement FIFA, gagnant une trentaine de rangs en l’espace de deux ans, signe d’une évolution tangible du collectif.

Des regrets et des satisfactions

Malgré ces avancées, le sélectionneur nourrit quelques regrets après la phase finale. Tirés dans un groupe exigeant, les Comores ont débuté par un affrontement contre le Maroc, pays organisateur et futur finaliste, ce qui n’a pas facilité les choses. L’autre rendez-vous qui laisse un goût d’inachevé est la rencontre contre la Zambie : un but inscrit a été annulé après intervention de la VAR, décision que Cusin juge injuste et qui, selon lui, aurait permis d’accéder aux huitièmes et d’éventuellement retrouver la Tunisie.

Sur le plan du jeu, l’équipe a souvent montré de la solidité, comme face au Mali où elle a eu les meilleures occasions. Cusin relève que les buts encaissés contre le Maroc sont intervenus en seconde période et que, globalement, les prestations laissent entrevoir des motifs d’espoir pour la suite.

Les chiffres parlent aussi : en 24 matches sous son mandat, le bilan affiche 12 victoires, 6 nuls et 6 défaites. Le technicien met en avant l’éclosion d’une génération de jeunes joueurs qui doivent encore mûrir mais qui constituent une base prometteuse. Confiant pour l’avenir, il estime que les Comores ont de réelles chances de retrouver la CAN en 2027, que ce soit avec lui ou non.

