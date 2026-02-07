Football : Christian Kouamé quitte l’Italie pour la Grèce

Le club grec d’Aris a officialisé, ce vendredi 6 février 2026, l’arrivée de l’attaquant ivoirien Christian Kouamé, recruté en provenance de l’ACF Fiorentina.

Le club grec d’Aris a officialisé, ce vendredi 6 février 2026, l’arrivée de l’attaquant ivoirien Christian Kouamé, recruté en provenance de l’ACF Fiorentina.

Formé dans les championnats italiens, Kouamé avait rejoint la Fiorentina en septembre 2020 après un transfert depuis le Genoa. Après plusieurs saisons passées en Serie A, l’avant-centre tourne la page italienne pour s’engager avec le club de Thessalonique dans le cadre d’un contrat courant jusqu’en 2027, soit une durée d’un an et demi.

Les deux formations ont diffusé des communiqués pour confirmer l’opération : Aris a accueilli le joueur via ses canaux officiels tandis que la Fiorentina a précisé qu’elle avait procédé à la vente définitive des droits d’enregistrement du footballeur.

Publicité

Bilan et perspectives