Football : Christian Kouamé quitte l’Italie pour la Grèce
Le club grec d’Aris a officialisé, ce vendredi 6 février 2026, l’arrivée de l’attaquant ivoirien Christian Kouamé, recruté en provenance de l’ACF Fiorentina.
Le club grec d’Aris a officialisé, ce vendredi 6 février 2026, l’arrivée de l’attaquant ivoirien Christian Kouamé, recruté en provenance de l’ACF Fiorentina.
Formé dans les championnats italiens, Kouamé avait rejoint la Fiorentina en septembre 2020 après un transfert depuis le Genoa. Après plusieurs saisons passées en Serie A, l’avant-centre tourne la page italienne pour s’engager avec le club de Thessalonique dans le cadre d’un contrat courant jusqu’en 2027, soit une durée d’un an et demi.
Les deux formations ont diffusé des communiqués pour confirmer l’opération : Aris a accueilli le joueur via ses canaux officiels tandis que la Fiorentina a précisé qu’elle avait procédé à la vente définitive des droits d’enregistrement du footballeur.
Bilan et perspectives
Au terme de son séjour à Florence, Kouamé a accumulé 145 rencontres et inscrit dix buts sous le maillot violet. Il retrouve désormais le championnat grec, où son expérience acquise en Italie devrait être mise à profit par Aris. Attaquant capable d’évoluer sur plusieurs positions offensives, il apportera du vécu de haut niveau à une équipe cherchant à renforcer son secteur offensif en Super League.