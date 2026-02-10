Football : Christian Bracconi nommé entraîneur intérimaire de l’Espérance de Tunis

L’Espérance Sportive de Tunis a opéré un changement à la tête de son équipe première après le revers concédé contre le Stade Malien en Ligue des Champions CAF (1-0). La direction du club a décidé de se séparer de Maher Kanzari et de confier l’intérim à un technicien étranger afin de préparer la suite de la compétition.

L’Espérance Sportive de Tunis a opéré un changement à la tête de son équipe première après le revers concédé contre le Stade Malien en Ligue des Champions CAF (1-0). La direction du club a décidé de se séparer de Maher Kanzari et de confier l’intérim à un technicien étranger afin de préparer la suite de la compétition.

Christian Bracconi, entraîneur français, a été désigné pour assurer la direction sportive du groupe de façon provisoire. Il prendra en charge l’équipe dès le prochain rendez‑vous continental, un déplacement très attendu face à Petro Atlético programmé samedi, qui s’annonce décisif pour les ambitions africaines du club.

Ce changement de commandement intervient dans un contexte de tension après la contre‑performance récente, et l’objectif principal de cette nomination temporaire est de restaurer un climat de travail serein et une dynamique positive au sein des joueurs.

Ambitions, pression et mobilisation des supporters

Aux responsabilités désormais, Bracconi devra rapidement remettre de la confiance dans le vestiaire et peaufiner la préparation tactique pour tenter d’obtenir un résultat favorable lors de cette échéance cruciale. Le staff intérimaire aura peu de temps pour imprimer sa marque et corriger les lacunes observées lors de la défaite en Ligue des Champions.

De son côté, le club de Bab Souika a lancé un appel aux supporters pour qu’ils continuent d’encourager les « Sang et Or ». La direction souligne que l’engouement et la présence du public restent des atouts majeurs pour aider l’équipe à se relever et à viser la qualification.

En parallèle, les dirigeants entament une période d’évaluation pour décider de la composition future du banc technique, la solution définitive devant être annoncée après examen de la situation sportive et des résultats à court terme.