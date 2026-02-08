La rencontre a été marquée, au retour des vestiaires, par un incident grave impliquant le CR Belouizdad. Lotfi Boussouar a reçu un coup à l’œil lors d’un duel aérien avec Abdulmalik Zakaria, joueur des Singida Black Stars, et a rapidement montré des signes de souffrance. Le jeu a été stoppé afin de laisser le personnel médical intervenir sans délai.

Les soigneurs se sont précipités sur la pelouse pour prodiguer les premiers soins et évaluer la gravité de la blessure. Après un examen sur place, Boussouar a été pris en charge et évacué hors du terrain pour des contrôles plus approfondis, l’équipe médicale veillant à stabiliser son état avant tout transport éventuel.

L’épisode a créé une vive inquiétude parmi les supporters présents et le staff technique, qui ont suivi la progression de l’intervention avec attention. Malgré la tension générée par cet imprévu, les joueurs de Belouizdad ont tenté de garder leur sang-froid et de se préparer à reprendre la compétition dès que la situation le permettrait.