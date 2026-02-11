Football : Bologne – Lazio (quart de la Coupe d’Italie) à suivre en direct à la télévision

Le rendez-vous entre Bologne et la Lazio se tiendra ce soir à 20h00 GMT au stade Renato Dall’Ara, dans le cadre des quarts de finale de la compétition.

Les Rossoblù viennent d’enchaîner une défaite 0-1 contre Parme en championnat et espèrent offrir une réaction forte devant leurs supporters. De leur côté, les Biancocelesti ont affiché une forme encourageante récemment, avec notamment une victoire 3-1 face à Gênes et un match nul 2-2 contre la Juventus.

Pour les amateurs de football qui souhaitent suivre la rencontre en direct, plusieurs options de diffusion sont prévues.

Chaînes et modes de diffusion

La rencontre sera proposée sur plusieurs canaux télévisés internationaux et plateformes payantes. Parmi les diffuseurs figurent DAZN TV, Super Sport TV, Sky Sports TV, New World TV, beIN Sports ainsi que les antennes Canal+ et Canal Live. Selon votre localisation géographique, l’un ou l’autre de ces bouquets pourra détenir les droits de diffusion.

Notez que la réception du match pourra nécessiter un abonnement auprès du fournisseur concerné. Beaucoup de ces chaînes offrent également des services de streaming sur ordinateurs, applications mobiles ou box TV, permettant de regarder la rencontre en déplacement.

Avant le coup d’envoi, vérifiez la programmation locale de votre opérateur pour confirmer le canal exact et les éventuels commentaires en langue locale. Les horaires indiqués sont exprimés en temps universel (GMT) ; adaptez-les à votre fuseau horaire si nécessaire.