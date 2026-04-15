Football – Bayer Leverkusen signe un espoir malien

Le Bayer Leverkusen a officialisé l’arrivée d’un jeune attaquant malien. Raymond Ndjicoura Bomba, âgé de 18 ans, a signé ce lundi un engagement portant jusqu’en 2030 avec le club allemand. Formé au Centre Sportif de Bamako, il rejoint ainsi une formation de Bundesliga reconnue pour son exigence et ses ambitions européennes.

Le profil du joueur s’était largement fait remarquer lors de la CAN U17 2025 au Maroc : en cinq rencontres, Bomba a contribué à hauteur de quatre buts et d’une passe décisive. Auteur de performances déterminantes, il a joué un rôle majeur dans le parcours des Aiglons du Mali, qui se sont hissés en finale du tournoi pour la quatrième fois de leur histoire.

Plusieurs écuries européennes ont observé ses prestations, mais c’est le projet sportif proposé par Leverkusen qui a finalement emporté l’adhésion du jeune international malien. Le choix d’un contrat à long terme témoigne de la volonté du club de bâtir sur des talents prometteurs et d’accompagner leur maturation.

Intégration et perspectives

En s’engageant avec le Werkself, Bomba intègre un environnement où la formation des jeunes est prise au sérieux. Il devra s’acclimater au rythme et aux exigences du football professionnel allemand, tout en poursuivant sa progression technique et tactique sous la supervision des entraîneurs du club.

Du côté des supporters, l’arrivée de ce jeune attaquant suscite de la curiosité et de l’espoir : les observateurs attendront de voir comment son profil offensif enrichira les options du secteur avant. Son évolution au sein du club sera suivie de près, tant en Bundesliga qu’en compétitions européennes.