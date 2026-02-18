Football : André Ayew ne songe pas encore à la retraite

L’ancien capitaine des Black Stars, André Ayew, assure qu’il n’envisage pas de mettre un terme à sa carrière pour l’instant. À 36 ans, l’attaquant ghanéen affirme se sentir en bonne condition physique et ne pas être prêt à raccrocher les crampons.

Sur le plan des clubs, Ayew a quitté Le Havre à l’issue de la saison précédente et a signé avec le NAC Breda aux Pays-Bas. Recruté en tant que joueur libre, il a paraphé un contrat court, valable jusqu’à la fin de l’exercice en cours.

Sur la scène internationale, sa dernière apparition sous le maillot national remonte à la Coupe d’Afrique des Nations 2023 en Côte d’Ivoire. Longtemps pilier des Black Stars, il figure parmi les joueurs les plus capés de l’histoire de la sélection et compte à son palmarès un titre en Coupe du monde des moins de 20 ans.

Déclarations à ESPN et perspectives

Dans un entretien accordé à ESPN, Ayew a expliqué qu’il vivait au jour le jour et qu’il se concentrait sur sa préparation, afin d’être prêt pour chaque nouvelle échéance, sur le terrain comme en dehors. Selon lui, tant que son corps le soutient, la retraite n’est pas d’actualité ; il laisse entendre que ce sera l’état de son physique qui déterminera la suite.

Depuis son arrivée au NAC Breda, il a participé à six rencontres de championnat, dont une seule en tant que titulaire, témoignant d’un début d’intégration progressif dans son nouveau club.