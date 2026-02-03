Football — Al Masry SC : opération réussie pour Baher El‑Mohamady

Le défenseur égyptien Baher El-Mohamady, titulaire au poste de défenseur central pour Al Masry, a été victime d’une fracture de la clavicule lors de la rencontre perdue 1-2 face à Zamalek, comptant pour la 4e journée de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération de la CAF, disputée le 1er février 2026.

L’incident est survenu au cours du match et a rendu nécessaire son remplacement à la 70e minute : Ahmed Ayman Mansour a pris sa place sur la pelouse. Les examens médicaux réalisés après la blessure ont mis en évidence une fracture qui nécessitait une prise en charge chirurgicale.

Dans un communiqué publié ce mardi, le club a indiqué que l’opération avait été menée à bien. Le joueur de 29 ans doit désormais observer une période de repos avant d’entamer un programme de rééducation destiné à lui permettre de retrouver progressivement la forme et de réintégrer les entraînements collectifs.

Situation sportive du groupe