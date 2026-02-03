Football Afrique du Sud J7 : Orlando Pirates prend la tête en battant AmaZulu

À Durban, AmaZulu recevait Orlando Pirates pour le match en retard de la 7e journée de la Betway Premiership, disputé le 3 février. Les visiteurs se sont imposés 2-0 et prennent provisoirement la tête du championnat.

Le ton du duel a rapidement tourné en faveur des Pirates. Après quelques minutes d’observation, c’est Mofokeng qui a débloqué la situation à la 16e minute, permettant à son équipe de gérer le tempo en jouant haut sur le terrain. AmaZulu a tenté de réagir: Ngwenya a vu sa frappe détournée par le gardien à la 30e minute, et Appollis, lancé en solo, a trouvé le poteau juste avant la pause (42e). La première période s’est donc achevée sur une nette supériorité technique et territoriale des visiteurs.

La seconde mi-temps n’a pas inversé la tendance. Orlando Pirates a encore multiplié les occasions, mettant la défense locale sous pression sans toutefois concrétiser immédiatement. La fin de match a été fatale aux locaux: sur un ultime mouvement, Johnson a inscrit involontairement le deuxième but des Bucs au temps additionnel (90+4), scellant le score à 2-0.

Conséquences sportives