Foot Amputé-Mondial 2022: le Maroc élimine l’Argentine et file en quart de finale

Le Maroc a validé son ticket pour les quarts de finale de la Coupe du monde de football pour amputés après sa victoire face à l’Argentine (4-0), ce mercredi en Turquie.

Pour la première fois de son histoire, le Maroc va disputer un quart de finale d’une Coupe du monde de football pour amputés. Les Lions de l’Atlas handicapés ont en effet validé leur billet pour le prochain tour du Mondial 2022 de la discipline après leur victoire face à l’Argentine ce mercredi. Opposée à l’Albicéleste dans une rencontre comptant pour les huitièmes de finale, l’équipe chérifienne s’est imposée sur le score sans appel de 4-0.

Dominateurs et très agiles sur leurs béquilles, les Marocains ont littéralement écrasé leurs adversaires qui n’ont jamais existé dans cette partie. Mohcine Chghagh (15e et 43e) et Iliass Sbii (26e et 47e) ont marqué les buts de la rencontre. En quart de finale, le Maroc affrontera le vainqueur de l’autre huitième de finale entre la Turquie, hôte du tournoi, et le Mexique.

24 pays en lice

A noter que 24 équipes issues de tous les continents prennent part à ce Mondial pour Amputés. Tenant du titre, l’Angola a hérité de la poule de la mort. Les vainqueurs de la précédente édition sont logés dans le groupe F aux côtés de l’Italie, de l’Uruguay et de l’Irak.

Finaliste de la Coupe d’Afrique mais recordman (3 titres), le Liberia croisera les crampons dans la poule A avec le pays hôte, la Turquie, vainqueur de l’Euro 2021 et 2è du dernier Mondial, la France et l’équipe d’Haiti. Egalement moins verni, le Maroc est tombé dans la loge D avec le Brésil, l’Irlande et l’Iran.

Dernier représentant africain dans cette compétition, la Tanzanie tentera d’arracher son billet pour les phases à élimination directe face à Pologne, l’Espagne et l’Ouzbékistan dans la poule E, tandis que l’Angleterre, les Etats-Unis, l’Argentine et l’Indonésie forment le groupe C. La compétition se déroule, pour rappel, à Istanbul en Turquie, du 30 septembre au 9 octobre.