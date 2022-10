Foot Amputé-Mondial 2022: le Brésil, Haïti et le Maroc en huitième de finale

Le Maroc s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde pour Amputé Turquie 2022 après son nul face à l’Iran (0-0) ce lundi. Le Brésil a également validé son ticket pour le second tour tout comme Haïti, bourreau de la France (6-0).

Le Maroc disputera les huitièmes de finale de la Coupe du monde pour Amputé 2022 qui se déroule en Turquie. Les Lions de l’Atlas handicapés ont obtenu leur ticket pour le second tour après leur nul face à l’Iran (0-0) ce lundi. Logé dans un groupe D assez relevé, l’équipe chérifienne a facilement disposé de l’Irlande (6-0) avant de s’incliner face au Brésil (0-2).

Au terme de ces trois journées, le Maroc finit 3è avec quatre points derrière l’Iran, premier avec 7 points et le Brésil, deuxième (6 points). L’Irlande ferme la marche avec zéro point. Le programme du second tour sera communiqué ultérieurement.

24 pays en lice

A noter que 24 équipes issues de tous les continents prennent part à ce Mondial pour Amputés. Tenant du titre, l’Angola a hérité de la poule de la mort. Les vainqueurs de la précédente édition sont logés dans le groupe F aux côtés de l’Italie, de l’Uruguay et de l’Irak.

Finaliste de la Coupe d’Afrique mais recordman (3 titres), le Liberia croisera les crampons dans la poule A avec le pays hôte, la Turquie, vainqueur de l’Euro 2021 et 2è du dernier Mondial, la France et l’équipe d’Haiti. Egalement moins verni, le Maroc est tombé dans la loge D avec le Brésil, l’Irlande et l’Iran.

Dernier représentant africain dans cette compétition, la Tanzanie tentera d’arracher son billet pour les phases à élimination directe face à Pologne, l’Espagne et l’Ouzbékistan dans la poule E, tandis que l’Angleterre, les Etats-Unis, l’Argentine et l’Indonésie forment le groupe C. La compétition se déroule, pour rappel, à Istanbul en Turquie, du 30 septembre au 9 octobre.