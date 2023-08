Fluminense: Marcelo en larmes après avoir provoqué une blessure horrible

Après quinze années de carrière fructueuse en Europe, le défenseur brésilien Marcelo est retourné au Brésil en s’engageant avec Fluminense, le club qui l’a vu débuter sa carrière professionnelle. Depuis, l’ancien du Real Madrid enchaîne les rencontres avec son équipe. S’il a un peu disparu des radars, le joueur fait à nouveau parler de lui, mais pas pour de bonnes raisons.

En effet, au cours d’un match de huitième de finale de la Copa Libertadores contre Argentinos Juniors Marcelo a été impliqué dans un grave incident. À l’heure de jeu, alors que Fluminense cherchait à consolider son avance face à Argentinos Juniors, l’ancien défenseur du Real Madrid a malencontreusement atterri sur la jambe de Luciano Sanchez, défenseur argentin de l’équipe adverse. Les images montrent clairement que Marcelo n’avait pas l’intention de blesser son adversaire, mais le résultat fut néanmoins dévastateur.

Marcelo sans faire exprès … image horrible j’espère qu’il pourra rejouer au foot 😞 pic.twitter.com/mL7mfj7Vys — Loguito Fcb (@Loguito6) August 1, 2023

Le genou de Luciano Sanchez n’a pas résisté au poids de Marcelo, et la scène a été saisissante. Les cris de douleur de Sanchez ont rapidement alerté les joueurs et les spectateurs présents, et le jeu a été interrompu. Les premiers soins ont été prodigués sur le terrain, et Sanchez a finalement été évacué sur une civière sous les applaudissements des supporters, laissant derrière lui une atmosphère tendue.

- Publicité-

Marcelo a évidemment été expulsé du match pour son geste, quittant le terrain en larmes. Conscient de la gravité de son geste, le brésilien Marcelo a pris l’initiative de s’adresser publiquement à Luciano Sanchez. Dans un message touchant diffusé sur les médias sociaux, il a exprimé ses regrets et sa solidarité envers son adversaire blessé. « Aujourd’hui, j’ai dû vivre un moment très difficile sur le terrain. J’ai accidentellement blessé un collègue. Je tiens à te souhaiter le meilleur rétablissement possible, Luciano Sanchez. Toute la force du monde », a-t-il déclaré avec émotion.

Articles similaires