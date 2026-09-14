Floride : une femme accusée d’avoir jeté un seau d’excréments sur sa voisine

Une habitante de Miami-Dade, en Floride, est poursuivie après avoir, selon la police, jeté le contenu d’un seau d’excréments humains sur sa voisine. Le geste présumé aurait été commis le 7 septembre 2026 sur fond de soupçons d’infidélité.

Yirsi Esperanza Machado Rivera, 50 ans, a été arrêtée au terme d’une enquête puis placée en détention. Elle fait face à des accusations de cambriolage d’un logement occupé et de coups et blessures, d’après les registres pénitentiaires consultés par plusieurs médias locaux.

Selon le procès-verbal d’arrestation cité par NBC Miami et People, les deux femmes vivent dans deux parties voisines d’un même mobile home au Royal Country Mobile Homes, dans le nord-ouest du comté. La suspecte aurait frappé à la porte de sa voisine, l’aurait accusée d’entretenir une relation avec son mari, puis serait entrée sans autorisation.

Les enquêteurs affirment qu’elle aurait poussé la résidente avant de lui jeter le contenu du seau. Un témoin aurait déclaré aux policiers que Machado Rivera avait annoncé avoir préparé le récipient pour viser le visage de la voisine.

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La mise en cause conteste cette version. Elle a déclaré aux détectives qu’elle utilisait le seau parce que ses toilettes étaient hors service et qu’elle cherchait à s’en débarrasser après des plaintes concernant l’odeur. Elle nie être entrée chez la voisine et lui avoir lancé le contenu. Elle affirme également avoir été frappée à la tête avec une batte au cours du différend.

Machado Rivera a comparu le 8 septembre devant la juge Mindy Glazer. Les faits exposés sont des accusations et n’établissent pas sa culpabilité. La suspecte bénéficie de la présomption d’innocence.

La magistrate a ordonné son maintien en détention sans caution ainsi que l’interdiction de tout contact avec la plaignante. Machado Rivera était encore détenue le 13 septembre au Turner Guilford Knight Correctional Center, selon les registres en ligne consultés par People.