Costa Rica : à 119 ans selon ses papiers, José Flores vise le record mondial de longévité

José Flores pourrait devenir l’homme le plus âgé du monde si les spécialistes internationaux valident les documents qui lui attribuent 119 ans. Cet ancien travailleur agricole vit à Sardinal, dans la province costaricienne de Guanacaste.

Selon les registres civils et les pièces familiales examinés par Reuters, José Flores est né le 11 juillet 1907. Son entourage et des acteurs locaux préparent un dossier destiné aux organismes chargés de vérifier les records de longévité.

Cette procédure ne se limite pas à la présentation d’une carte d’identité. Elle doit permettre de relier sans interruption les actes de naissance, les documents administratifs et l’histoire personnelle du candidat. À ce stade, l’âge de José Flores est donc étayé par des documents costariciens, mais il n’est pas encore homologué à l’échelle internationale.

L’homme a passé l’essentiel de sa vie dans la péninsule de Nicoya, une région régulièrement associée à une forte longévité. Reuters rapporte qu’il a travaillé dans les champs et qu’il vit aujourd’hui auprès de sa famille. Son parcours s’inscrit dans un mode de vie rural marqué par l’activité physique, une alimentation traditionnelle et des liens familiaux étroits, sans qu’un facteur unique puisse expliquer sa longévité.

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Le titre officiel de personne la plus âgée du monde revient actuellement à la Britannique Ethel Caterham, qui a fêté ses 117 ans le 21 août 2026, selon Guinness World Records. José Flores ne pourrait lui ravir ce statut qu’après l’achèvement du processus de vérification.