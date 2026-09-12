BENIN WEB TV

Grèce : un bébé naît d’un embryon congelé pendant plus de 22 ans

Une femme de 54 ans a donné naissance à une fille à Athènes à partir d’un embryon conservé par congélation pendant plus de 22 ans. Le bébé, né le 9 septembre 2026, pesait 3,49 kilos, selon la famille et l’équipe médicale qui l’a accompagnée.

Yves YAPO
Publié le à
InsolitesNous Suivre sur Google
Grèce : un bébé naît d’un embryon congelé pendant plus de 22 ans
Publicité
1 min de lecture
Lire en anglais
Google NewsCommenter
Sommaire

L’embryon avait été cryoconservé le 17 mars 2004 dans le cadre d’un traitement de fécondation in vitro. Il a été transféré le 23 décembre 2025 dans une clinique privée d’Athènes, soit plus de deux décennies après sa création.

La patiente avait déjà eu recours à cette série d’embryons en 2004. Pour cette nouvelle tentative, elle a dû obtenir l’autorisation de l’Autorité nationale grecque de procréation assistée et achever la procédure avant la limite d’âge fixée à 54 ans par la législation du pays.

Le gynécologue Konstantinos Pantos estime que la naissance constitue un cas clinique important pour la médecine reproductive. Son équipe calcule à 22 ans, cinq mois et 23 jours la durée écoulée entre la cryoconservation de l’embryon et l’accouchement.

Publicité

Une portée scientifique encore à évaluer

L’équipe médicale présente ce délai comme le plus long documenté avec du matériel reproductif autologue, c’est-à-dire provenant de la même patiente. Cette affirmation reste toutefois à distinguer d’autres naissances issues d’embryons donnés et congelés plus longtemps, dont un cas de plus de 30 ans reconnu aux États-Unis.

Les données cliniques et biologiques de la procédure n’ont pas encore fait l’objet d’une publication évaluée par des pairs. Les médecins ont annoncé leur intention de soumettre le dossier à une revue scientifique internationale afin que la chronologie, la méthode et la portée du cas puissent être examinées.

Publicité

Articles liés

Hugo, 1,99 m au garrot, sacré plus grand cheval vivant au mondeHugo, 1,99 m au garrot, sacré plus grand cheval vivant au mondeFinlande : il découvre 4,5 kilos de pièces d’argent de l’époque vikingFinlande : il découvre 4,5 kilos de pièces d’argent de l’époque vikingCalifornie : une dent de mastodonte vieille de 10 000 ans découverte dans un ruisseauCalifornie : une dent de mastodonte vieille de 10 000 ans découverte dans un ruisseauInde : un éléphant libéré d’un pneu coincé autour du couInde : un éléphant libéré d’un pneu coincé autour du cou

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.