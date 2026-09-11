Inde : un éléphant libéré d’un pneu coincé autour du cou

Un éléphant sauvage a été libéré jeudi 10 septembre 2026 d’un large pneu coincé autour de son cou dans le district de Golaghat, en Assam, dans le nord-est de l’Inde. L’opération menée par les agents forestiers s’est achevée sans blessure pour l’animal.

L’éléphant avait été aperçu dans le secteur forestier de Bokial, près de Morongi, alors qu’il traversait une plantation de thé à la recherche de nourriture. Les images de sa marche avec le pneu autour du cou ont rapidement alerté les habitants et les autorités.

Les équipes du département des Forêts ont surveillé l’animal pendant plusieurs heures afin d’évaluer son état et de choisir une méthode d’intervention sûre. Des vétérinaires l’ont finalement tranquillisé dans la soirée, permettant aux agents de retirer l’objet avec précaution.

Le député local Mrinal Saikia avait prévenu les responsables forestiers après avoir été informé de la situation. Les riverains avaient reçu pour consigne de ne pas approcher ni poursuivre l’éléphant pendant la préparation du sauvetage.

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Un pneu de tracteur probablement abandonné

Selon les premiers éléments communiqués par les responsables locaux, le pneu pourrait provenir d’un tracteur et avoir été abandonné en zone forestière. L’éléphant l’aurait soulevé avec sa trompe par curiosité avant que l’objet ne glisse autour de son cou.

Le ministre des Forêts de l’Assam, Jayanta Malla Baruah, a diffusé des images de l’intervention et salué la mobilisation des équipes de terrain. Les autorités n’ont signalé aucune plaie provoquée par le retrait du pneu.