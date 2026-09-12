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Californie : une dent de mastodonte vieille de 10 000 ans découverte dans un ruisseau

Une molaire de mastodonte du Pacifique, estimée à environ 10 000 ans, a été découverte dans le lit d’un ruisseau du comté de San Mateo, en Californie. Le fossile, presque intact, doit désormais faire l’objet d’une datation plus précise à l’université Stanford.

Anne Sophie
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Californie : une dent de mastodonte vieille de 10 000 ans découverte dans un ruisseau
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Brigid Lynch, géomorphologue chez Balance Hydrologics, a fait cette trouvaille lors d’une étude menée dans une réserve du Midpeninsula Regional Open Space District. Son équipe cherchait alors des moyens d’améliorer l’habitat de la grenouille à pattes rouges de Californie, une espèce menacée.

L’objet ressemblait d’abord à une roche de forme inhabituelle. Des paléontologues l’ont ensuite identifié comme une molaire complète ayant appartenu à un mastodonte du Pacifique adulte. La dent mesure environ 21,6 centimètres de long, 17,8 centimètres de profondeur et 7,6 centimètres de largeur.

Le paléontologue Wayne Thompson la décrit comme la molaire de mastodonte la plus complète retrouvée dans cette région. Son état de conservation est jugé exceptionnel, même si l’âge de 10 000 ans reste pour l’instant une estimation.

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Une datation au carbone prévue à Stanford

Le mastodonte du Pacifique vivait dans l’ouest de l’Amérique du Nord au Pléistocène. Reconnu comme une espèce distincte du mastodonte américain en 2019, il se caractérisait notamment par des dents plus étroites, des os des pattes plus épais et une forme différente de défenses. L’espèce s’est éteinte il y a environ 11 700 ans.

Le Midpeninsula Regional Open Space District a confié la molaire à la Doerr School of Sustainability de Stanford. Les chercheurs prévoient une datation au carbone, un scan en trois dimensions et la fabrication d’une réplique destinée à la sensibilisation du public.

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