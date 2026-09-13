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Roumanie : une table de 5 055 mètres bat un record mondial à Bucarest

Une table longue de 5 055 mètres a obtenu samedi 12 septembre 2026 à Bucarest le record Guinness de la plus longue table fabriquée avec des matériaux recyclés. L’événement caritatif a réuni environ 20 000 personnes, selon ses organisateurs.

Yves YAPO
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Roumanie : une table de 5 055 mètres bat un record mondial à Bucarest
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Baptisée « Masa care Unește », la « Table qui unit », l’installation s’étendait sur le boulevard de l’Union jusqu’à la place de la Constitution, devant le Palais du Parlement. Une représentante de Guinness World Records a remis le certificat aux organisateurs à l’issue de la mesure officielle.

Le rassemblement visait aussi à collecter des fonds pour la construction d’un établissement de psychiatrie pédiatrique au sein du complexe hospitalier Obregia de Bucarest. Le projet prévoit un bâtiment de cinq étages et 3 900 mètres carrés, financé par des dons privés et des parrainages.

L’association Bloom The World et la Fondation Metropolis présentent ce futur établissement comme le premier hôpital roumain entièrement consacré à la santé mentale des enfants et des adolescents. Elles estiment qu’il pourrait accueillir chaque année plus de 5 700 jeunes souffrant de troubles sévères.

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Le nouveau record dépasse celui établi par les mêmes organisateurs en septembre 2025 à Alba Iulia : la précédente table en matériaux recyclables mesurait 2 782,96 mètres et avait rassemblé 10 000 participants.

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