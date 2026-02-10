Florent Pagny de retour dans The Voice le 28 février

Florent Pagny fera son retour sur le plateau de The Voice le 28 février pour la 15e saison du télé-crochet diffusé sur TF1, une édition marquée par des changements de décor, de règles et une sélection extrêmement serrée : plus de 65 000 candidatures pour seulement 130 talents retenus.

Présentée par Nikos Aliagas, l’émission, diffusée depuis 2012, retrouve un visage familier avec le come-back de Florent Pagny, dont cette saison est annoncée comme la quinzième et potentiellement la dernière participation. La production mise sur un renouvellement de l’émission à l’occasion de cet anniversaire.

Pour cette édition anniversaire, la production a annoncé des ajustements structurels et des nouveautés destinés à « rafraîchir » le programme, selon les propos relayés dans la presse. Des modifications de décor et des règles inédites doivent accompagner le plateau historique de The Voice.

Quatre coachs et une sélection drastique

La composition du quatuor de coachs mêle retours et premières expériences. Outre Florent Pagny, Amel Bent revient dans le fauteuil après trois ans d’absence. Lara Fabian retrouve également l’aventure, elle qui avait participé en 2020. Le chanteur Tayc intègre pour la première fois l’équipe des coaches et affirme vouloir apporter un « second souffle » à l’émission.

Dans les colonnes du Parisien, Tayc expliquait que lui et son équipe avaient présenté à la production leur vision de sa carrière et des idées axées sur les réseaux sociaux pour dynamiser le programme. « J’ai carte blanche pour faire des propositions, faire bouger un peu l’émission et la rafraîchir », déclarait-il, précisant que leur état d’esprit et leur approche avaient séduit les décideurs.

Le travail de sélection a été massif : d’après dhnet, plus de 65 000 inscriptions ont été enregistrées. Sur cet effectif, la production a finalement retenu 130 talents, dont l’âge s’échelonne entre 16 et 75 ans. Ces chiffres traduisent, selon les sources, une phase de casting particulièrement exigeante pour une saison anniversaire.

