Florent Pagny avait réservé un billet un an trop tôt pour le concert de Patrick Fiori

Florent Pagny a provoqué l’hilarité sur les réseaux sociaux en dévoilant une erreur de calendrier: le chanteur s’est rendu compte, au dernier moment, qu’il avait réservé un billet de train pour une date située un an avant le concert auquel il devait assister au Stade Vélodrome avec Patrick Fiori . L’information, partagée sur son compte Instagram, a été accompagnée d’un ton moqueur à son propre égard et d’une annulation immédiate du déplacement erroné.

Selon le récit publié par l’artiste, l’organisation semblait pourtant en bonne voie: agenda bloqué, billets réservés et coordination logistique engagée. C’est en demandant qui viendrait le chercher à la gare que la confusion est apparue, lorsque Florent Pagny a vérifié les informations de voyage et constaté que le billet correspondait en réalité au 23 mai 2025, soit un an avant la date prévue pour le concert.

Face à cette découverte, l’interprète a reconnu s’être « planté » et a immédiatement annulé le voyage prévu pour éviter un aller-retour inutile. Il a précisé, toujours sur Instagram, qu’il assisterait bien à l’événement à la bonne date pour accompagner Patrick Fiori et participer à la manifestation musicale intitulée Corsu Mezu Mezu.

Florent Pagny partage sa boulette avec autodérision

La mésaventure a généré de nombreux commentaires et réactions de sympathie de la part des abonnés de l’artiste, qui ont salué son autodérision. Les échanges sur les réseaux sociaux ont mis en lumière la capacité de l’artiste à tourner en dérision une erreur administrative, réduisant ainsi la portée d’un contretemps qui, dans d’autres circonstances, aurait pu entraîner des frais et une logistique superflue.

Le billet incriminé — daté du 23 mai 2025 — est au cœur de la confusion: Florent Pagny avait manifestement préparé son déplacement en amont, avec réservations et calendrier verrouillé, mais une erreur de date dans la validation finale a abouti à la situation rapportée. Dès l’annonce de la bévue, l’artiste a choisi d’en informer publiquement ses followers, expliquant qu’il avait annulé le trajet acheté par erreur.

Le concert Corsu Mezu Mezu, porté par Patrick Fiori, devait rassembler plusieurs artistes au Stade Vélodrome. La participation annoncée de Florent Pagny à l’événement a été confirmée par le chanteur lui‑même pour la date correcte, selon sa publication Instagram. Les détails logistiques évoqués dans son message — billet de train, prise en charge à la gare et blocage de l’agenda — montrent que l’erreur relevait d’une confusion ponctuelle et non d’un désengagement vis-à-vis de la programmation.

Du côté des internautes, la réaction a été principalement amusée et bienveillante, soulignant que de telles erreurs d’agenda peuvent arriver même à des personnalités publiques. La publication de Florent Pagny, sobrement présentée et assortie d’une reconnaissance de l’erreur, a été relayée et commentée par de nombreux fans.