Flavie Flament face caméra : nouveaux détails sur le thé que lui a offert Patrick Bruel à 16 ans

Flavie Flament a déposé le 15 mai 2026 une plainte avec constitution de partie civile pour viol contre Patrick Bruel, affirmant avoir été agressée en 1991, alors qu’elle avait 16 ans. Après un témoignage initial publié sous le pseudonyme « Eva » dans Mediapart, la journaliste et animatrice a rendu publiques de nouvelles déclarations face caméra, décrivant un épisode impliquant un thé, un black‑out et un réveil sur le lit du chanteur. Patrick Bruel demeure présumé innocent des faits qui lui sont reprochés et n’a pas été définitivement condamné.

Sur son compte Instagram, Flavie Flament a écrit : « Je porte plainte contre Patrick Bruel pour viol », ajoutant vouloir « que la vérité éclate, pour que justice soit rendue ». Après son témoignage initial dans la presse sous le pseudonyme, elle a choisi de s’exprimer directement devant une caméra pour apporter des précisions sur les événements allégués et relater son vécu.

La plainte déposée comprend une constitution de partie civile, démarche par laquelle la plaignante demande expressément à être reconnue comme partie civile afin de participer au déroulement de la procédure pénale. Cette étape, annoncée publiquement, marque un avancement dans la voie contentieuse engagée par Flavie Flament contre Patrick Bruel.

Un thé, un black‑out et un réveil traumatisant

Dans l’interview face caméra, Flavie Flament retrace la chronologie de la soirée de 1991. Elle dit être venue à Paris pour un shooting photo pour un magazine, puis s’être rendue à l’appartement de Patrick Bruel. Elle affirme garder une image précise du lieu : « Je me souviens précisément de l’appartement, très précisément. Je n’ai jamais oublié. »

Selon ses déclarations, Patrick Bruel lui aurait proposé de prendre un thé — boisson qu’elle assure ne pas consommer habituellement à 16 ans — et elle n’aurait pas refusé, impressionnée par l’homme et la situation. Elle raconte ensuite une perte de conscience : « Je pense que je plonge dans quelque chose parce que j’ai une absence, un black‑out total. Les choses s’arrêtent pour moi. »

Le récit se poursuit par le réveil : Flavie Flament dit s’être éveillée sur le lit du chanteur et l’avoir vu debout, en train de remettre son pantalon et de le reboutonner. Elle conserve un souvenir visuel précis de sa chevelure : « Je vois encore sa chevelure et ses boucles brunes. » Elle rapporte également les paroles qu’elle attribue à Patrick Bruel au moment où il la découvre réveillée : « Bon allez, viens, je te ramène. »

La victime décrit une dissociation corporelle : si son esprit était lucide, son corps, selon elle, ne répondait plus. Elle déclare : « Il y a un décalage. C’est une peur immense… Je suis un objet, mon corps ne répond pas. Et il fait son œuvre. »

Du côté de Patrick Bruel, ses avocats affirment que leur client « n’a jamais drogué Flavie Flament, et ne lui a imposé aucun rapport » sexuel. Ils évoquent une « relation épisodique » et soutiennent que les échanges entre les intéressés « ont toujours été amicaux ». Patrick Bruel reste, à ce stade, présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.