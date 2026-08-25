Flavie Flament animera « Satisfait ou remboursé » sur RTL à partir du 29 août

Flavie Flament lancera le 29 août sur RTL l’émission « Satisfait ou remboursé », un rendez-vous hebdomadaire consacré à la consommation qu’elle présentera avec Olivier Dauvers chaque samedi de 9 h 15 à 10 h. Cette rentrée marque son retour sur les ondes autour d’un format centré sur le pouvoir d’achat.

Selon l’annonce publiée le 21 août par Olivier Dauvers, l’émission examinera les prix, les étiquettes et les pratiques commerciales des enseignes. Le programme s’installera sur une case matinale régulière de la grille de RTL.

Ce nouveau rendez-vous remet aussi en lumière un autre épisode de la carrière de Flavie Flament. Des articles publiés en 2016 par Closer et Le Parisien rapportaient qu’un contrat d’exclusivité chez TF1 lui assurait environ 40 000 euros par mois, y compris pendant une période de présence plus réduite à l’antenne.

L’épisode de « Thé ou Café » dans lequel elle revenait sur cette période a été diffusé le 5 novembre 2016. Les publications de 2016 concordent sur cet ordre de grandeur mensuel, sans établir de façon sûre une formule annuelle unique.

Flavie Flament avait annoncé quitter TF1 fin 2009, son contrat arrivant alors à échéance sans renouvellement.