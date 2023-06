Fiorentina-West Ham: les compos officielles sont tombées

-Publicité-

La Fiorentina et West Ham s’affrontent ce mercredi à 20h (GMT+1) en finale de la Ligue Europa Conférence. Découvrez les compos officielles des deux équipes.

Les deux équipes ont connu une saison en championnat plutôt difficile, notamment les Hammers, qui ont terminé 14e de la Premier League. Cette finale de la Ligue Europa Conférence représente est donc une opportunité pour les deux clubs de décrocher un ticket pour la Ligue Europa de la saison prochaine, en plus de remporter un trophée prestigieux et de devenir le deuxième vainqueur de l’histoire de cette compétition, succédant ainsi à l’AS Roma, sacrée championne l’an dernier.

Pour ce match, la Fiorentina jouera en 4-2-3-1 avec un milieu composé d’Amrabat et Madragora. L’ancien Madrilène, Jovic est titulaire à la pointe de l’attaque devant Kouamé, Bonaventura et Gonzalez. Du côté de West Ham, Kurt Zouma est aligné en défense aux côtés de Coufal, Aguerd et Emerson.

Les compos officielles

Fiorentina : Terracciano – Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi – Mandragora, Amrabat – Kouamé, Bonaventura, Gonzalez – Jovic.

West Ham : Areola – Coufal, Zouma, Aguerd, Emerson – Rice, Soucek, Paqueta – Bowen, Antonio, Benrahma.

