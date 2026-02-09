Fiorentina : Albert Gudmundsson pas sérieusement blessé

Le club florentin a confirmé que son milieu islandais, Albert Guðmundsson, a subi des examens médicaux après s’être blessé durant le match nul 2-2 face au Torino, comptant pour la 24e journée de Serie A. Les contrôles réalisés par le staff médical n’ont pas révélé de lésion aiguë des structures capsulo-ligamentaires de sa cheville gauche.

Le club florentin a confirmé que son milieu islandais, Albert Guðmundsson, a subi des examens médicaux après s’être blessé durant le match nul 2-2 face au Torino, comptant pour la 24e journée de Serie A. Les contrôles réalisés par le staff médical n’ont pas révélé de lésion aiguë des structures capsulo-ligamentaires de sa cheville gauche.

Sa blessure étant jugée peu grave, Guðmundsson a déjà entamé un protocole de soins et de rééducation sous la supervision des préparateurs physiques du club. Un nouveau bilan est programmé dans les jours qui viennent pour suivre l’évolution de son état. Si la durée d’indisponibilité prévue reste courte, sa présence pour la rencontre à venir contre Como demeure incertaine.

Sur le plan sportif, la saison de l’international islandais se situe en-deçà des espérances collectives et individuelles : il totalise pour l’heure quatre réalisations et trois passes décisives. Néanmoins, son rendement a progressé ces dernières semaines.

Publicité

Retours et objectifs pour la seconde partie de saison

Depuis le succès obtenu contre l’Udinese, Guðmundsson affiche une plus grande régularité, ayant inscrit deux buts et délivré deux assists lors des neuf dernières apparitions. Ces performances offrent au club des éléments encourageants tandis que l’équipe prépare la suite du championnat.

La direction médicale et l’encadrement sportif privilégient la prudence pour éviter toute rechute : le plan de reprise est donc calibré pour permettre un retour efficace sans précipitation. Le joueur, de son côté, semble motivé à retrouver rapidement son niveau afin de contribuer au maintien voire à l’amélioration du classement de son équipe au cours de la seconde moitié de la saison.